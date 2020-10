Reprodução Instagram, DR

Depois de Miguel Coimbra ter informado estar infetado com o novo coronavírus, os restantes elementos dos D.A.M.A - Kasha e Miguel Cristovinho - revelaram também ter testado positivo à Covid-19. Carolina Deslandes foi uma das pessoas que esteve em contacto com os três músicos e, por isso, submeteu-se a dois testes de despistagem ao novo coronavírus.

Entretanto, esta quarta-feira, 28 de outubro, a artista usou as redes sociais para revelar o resultado do testes e deu conta de que tem tomado as devidas precauções, esclarecendo assim a polémica de que teria furado o isolamento social requerido pelas autoridades de saúde.

"Foi o primeiro, hoje fiz mais um que veio negativo, tanto meu como dos meus filhos. Como da minha equipa e da Kiki. Zero sintomas, e todos negativos. Foi depois de dois testes negativos que retomei a minha atividade profissional”, começou por escrever.

“Enquanto fiz o concerto e o The voice mantive-me de máscara, tirando-a estritamente nas alturas em que tinha de ser filmada a falar. Não toquei em ninguém, não estive a menos de dois metros de ninguém. E repito: os meus testes estavam negativos. Esses testes foram mostrados a todas as pessoas que que trabalharam comigo”, prosseguiu.

“Apesar de ter estado com os DAMA, estive de máscara também e só a tiramos para tirar uma fotografia no final. Não toquei em ninguém, não fui jantar a seguir, não estive com absolutamente ninguém. Cumpri todas as indicações que me foram dadas e continuo a testar negativo", rematou.

