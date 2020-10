Fez apenas um mês desde que Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram a sua separação surpreendendo os fãs. Desde então, tal como fez questão de sublinhar, a cantora tem estado focada nos filhos e na melhor transição possível durante esta fase.

Carolina Deslandes decidiu surpreender os filhos Santiago, de quatro anos e Benjamim, de três, à porta de casa que se mostraram radiantes por saber que ambos os pais os levavam à escolha na manhã desta terça-feira, 20.

“Aparecer de surpresa e levá-los à escola com o pai ", descreveu na legenda do momento que pode ver no vídeo acima.

Além de Santiago e Benjamim, Carolina Deslandes e Diogo Clemente são ainda pais de Guilherme, de dois anos.

