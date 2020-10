Reprodução Instagram, DR

Blaya é um das figuras públicas nacionais cujas publicações nas redes sociais geram mais controvérsia. Desta forma e face às críticas de que tem sido alvo, a artista decidiu abrir o coração na sua página de Instagram, precisamente no Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala este sábado, 10 de outubro.

"Desde os 20 anos( altura que vim para Lisboa ) que não parava tanto tempo como parei agora. Esta pandemia, teve um efeito GIGANTE em mim. Sem nada para fazer, comecei a focar-me bastante nos comentários negativos das redes sociais. Postava uma foto e ia logo ver os comentários, e ficava sem perceber por que motivo que as pessoas eram más! Não percebia por que motivo precisava de ter a aprovação de mais figuras públicas, e dei por mim a chorar muitas vezes a perguntar-me: 'Porquê?'", começou por confidenciar.

Para ultrapassar este período conturbado, Blaya decidiu, por isso, recorrer à terapia. "O meu namorado ouvia as minhas lamentações, e comecei por me autocriticar e a pensar que o problema ERA REALMENTE EU !!!! Comecei a ir ao terapeuta, para me poder ajudar na arrumação de ideias, e ele chamou-me à atenção. Eu não tenho controlo sobre o exterior, e as pessoas têm todas opiniões diferentes, e que se eu agradasse a todos então era porque alguma coisa estava mal", prosseguiu.

"CONVICÇÃO BLAYA! Faz as coisas com convicção e vais acreditar mais em ti! Pronto... Só para vos dizer se sentirem que estão a enlouquecer, falem com alguém ! Não tenham vergonha", rematou.