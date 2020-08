A pandemia mundial veio trazer uma série consequências nefastas em diversos setores mas sobretudo ao meio artístico. Sem forma de divulgar a sua arte, foram vários os artistas portugueses que viram as contas a apertar.

Blaya falou abertamente sobre o assunto, como aliás é costume, e assumiu que está a passar por bastantes dificuldades financeiras, inclusivé teve de deixar de pagar aos membros da sua equipa - algo que lamenta.

"Esta coisa do vírus realmente veio desestabilizar a vida no mundo da música. Tanto eu como a minha equipa ficámos sem trabalho. Tenho me aguentado mas sinceramente nem sei como ,pois não recebo NENHUM apoio!", começou por dizer.

"Peço desculpa a todos da minha equipa por não conseguir dar lhes o mínimo de dinheiro possível, mas todos os dias estou a pensar em novas coisas para conseguirmos voltar ao activo", acrescentou.

