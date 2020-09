Esta quarta-feira, dia 16 de setembro, Blaya publicou um vídeo com a filha que deixou alguns fãs indignados.

No vídeo, a cantora prega um susto a Lau e muitos dos seguidores teceram duras críticas ao comportamento da artista. Confrontada com a polémica, esta quinta-feira, dia 17 de setembro, Blaya acabou por responder com ironia na sua conta de Instagram.

"Olha eu a ser fofinha com a minha filha! Será que também vai ter não sei quantos mil likes, 400 comentários e vai ser notícia?", pode ler-se na legenda de uma imagem onde surge num momento cúmplice com a menina.

