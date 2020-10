Chrissy Teigen e John Legend estão a viver um momento de profunda dor. Depois de várias complicações durante a gravidez, que obrigaram a transfusões de sangue (saiba mais aqui), o terceiro filho do casal não conseguiu resistir e morreu.

A notícia trágica está a comover a Internet e agora, foi a mãe da modelo, Vilailuck Teigen, a emocionar os fãs do casal ao partilhar na sua página de Instagram as imagens do momento em que se despediu do neto, o pequeno Jack.

"O meu coração dói tanto. Amo-te, bebé Jack", pode ler-se na legenda da emotiva publicação.

Recorde-se que Chrissy Teigen e John Legend são também pais de Luna Simone, de quatro anos, e do pequeno Miles Theodore, de dois

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR