Reprodução Instagram, DR

Na noite desta segunda-feira, dia 28 de setembro, Chrissy Teigen quis esclarecer os fãs sobre como estava o seu estado de saúde após ser hospitalizada por sangramentos que têm durado cerca de uma mês, tendo sido o último mais grave. A modelo, que está à espera do terceiro filho, um menino, revelou que precisou de receber duas transfusões de sangue.

"Olá, do hospital. Prestes a receber a minha segunda transfusão de sangue, que realmente parece verdadeiramente mais dramático do que é. É um IV, mas em vez de fluidos, é o sangue de algum ser humano gentil", explicou na legenda da publicação onde surge com cara de aborrecida numa véspera de passagem de ano.

Chrissy assegurou os seguidores que ela e o bebé estavam bem e que apenas sentia falta de andar, correr e brincar com os outros dois filhos, Luna e Miles, fruto da relação com John Legend.