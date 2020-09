Prestes a serem pais pela terceira vez, Chrissy Teigen e John Legend preparam-se para dar as boas-vindas a um menino. A modelo revelou acidentalmente o sexo do bebé, esta quinta-feira, 17 de setembro, através de um pequeno vídeo partilhado nas stories do Instagram, que rapidamente captou a atenção da comunicação social.

Chrissy Tiegen usou as redes sociais para dar conta de alguns contratempos da gravidez - nomeadamente das complicações com a placenta que a levaram a estar em repouso - e a dada altura refere-se ao bebé como "ele".

"O bebé é realmente muito saudável. Ele é grande…Ups. Sou estúpida", disse, percebendo que tinha acabado de revelar o sexo do bebé.

"De qualquer forma, sim, está a crescer lindamente. Está tudo bem, sinto-me bem, mas minha placenta está muito, muito fraca e está fazer-me sangrar muito", continuou.

Recorde-se que o bebé vem juntar-se à pequena Luna Simone, de quatro anos, e ao pequeno Miles Theodore, de dois, filhos mais velhos do casal.