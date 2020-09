Instagram

O final das férias na ilha de Porto Santo, Madeira, foi algo atribulado para a família de Jorge Gabriel. Já depois de ter regressado ao continente, o apresentador da RTP ficou a saber que uma pessoa com quem tinha contactado testou positivo à Covid-19 e esteve de quarentena por precaução. Também a sua mulher, Filipa Gameiro, e as suas filhas, Madalena e Mariana, ficaram infetadas e acabaram por cumprir o isolamento na ilha. Pedro, filho mais novo do profissional de televisão testou negativo, apesar do contacto com a família.

Agora que já teve alta médica, a família de Jorge Gabriel regressou a casa e o apresentador registou o momento nas redes sociais. "Os resistentes ao Covid já regressaram do Porto Santo. Foi uma prova de fogo onde, desde a mãe aos filhos, demonstraram uma resiliência que os tornou ainda mais fortes", escreveu, antes de agradecer a todos os envolvidos nesta batalha: “Porém, uma equipa para vencer precisa de reforços. Aqui ficam alguns dos anjos que foram inestimáveis no apoio que prestaram".

Recorde o esclarecimento que Jorge Gabriel deixou nas redes sociais depois de ser tornado púbico que tinha estado em contacto com uma pessoa infetada: