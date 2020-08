Instagram

Depois de revelar aos seguidores que a família estava infetada com Covid-19 (saiba mais aqui), Jorge Gabriel recebeu uma forte onda de apoio e carinho por parte dos fãs e não só.

Até o Presidente da República, Marcelo, fez questão de lhe enviar uma mensagem.

Emocionado com todo o amor que sentiu, o apresentador publicou um vídeo na sua conta de Instagram a agradecer todo o apoio e aproveitou ainda para contar alguns pormenores sobre aquilo que está a passar.

No vídeo, que pode ver abaixo, Jorge Gabriel começa por tranquilizar os seguidores afirmando que "está tudo bem" com a sua família. De seguida, revela que está impressionado com todo o apoio recebido, chegando até a emocionar-se: "Tenho de vos dizer que estou profundamente emocionado, não só com as chamadas telefónicas que tenho recebido, mas também com a atitude de pessoas amigas (...) Não que isto seja alguma vaidade, mas o senhor Presidente da República fez questão de saber como é que eu estava, o Presidente do Conselho de Administração da RTP] a mesma coisa, muitos anónimos, pessoas do meu meio que fizeram questão de me saudar... isso é inesquecível".

De seguida, o apresentador da RTP deixou ainda uma importante mensagem a todos que o seguem: "Esta pandemia tem de ser levada a sério, não vale a pena estarmos a contestar... Quantas vezes eu me desloquei a vários locais em que era preciso usar a máscara, não a levava e voltava atrás para ir buscá-la para não incumprir aquilo que é de senso comum. A família já me gozava", revelou.

No final, explica ainda por que razão optou por contar como tudo se sucedeu e a realidade que com que confronta atualmente: "Devemos assumir o que aconteceu, sem esconder nada a ninguém, sempre foi este o meu mote (...) Obrigado, vocês são inesquecíveis".

Recorde que a família de Jorge Gabriel deverá ter sido infetada na ilha da Madeira, mais especificamente em Porto Santo, onde estavam a passar férias. Por motivos de trabalho, o apresentador regressou mais cedo para o país continental. Só depois do seu regresso se confirmou o teste positivo da sua mulher, Filipa Gameiro, e das duas filhas, Mariana, de 18 anos, Madalena, de 16. O filho, Pedro, de três anos, parece estar livre, tal como Jorge Gabriel.

Por este motivo, o apresentador encontra-se separado da família nuclear, que optou por ficar na Madeira depois de saber os resultados.

