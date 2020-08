Seis anos depois de ter perdido o noivo num trágico acidente, Maria Botelho Moniz parece ter dado uma nova oportunidade ao amor. A apresentadora estará a viver um relacionamento recente, ao lado de Pedro Bianchi Prata.

O Correio da Manhã avança que a relação dura há cerca de três meses. A verdade é que ambos, segundo as redes sociais, partilharam fotos no mesmo hotel da Comporta nos mesmos dias, ainda que individualmente. Pedro Bianchi Prata já esteve noivo, no passado, de Sandra Cóias.

Espreite o video acima do piloto de motos de 46 anos e compare com as imagens da galeria abaixo!

Recorde-se que quando tinha 29 anos, a apresentadora namorava há 10 anos com Salvador Quintela,da mesma idade, e tinha planos para casar em setembro, mas a vida trocou-lhe as voltas e o noivo acabou por morrer de forma inesperada.

"Estou voltada para a vida e para o que a vida me der. Se a vida me der trabalho, eu trabalho. Se a vida me der amor, eu amo, mas trabalho ao mesmo tempo, porque nunca vou largar o meu trabalho", revelou à TV 7 Dias este mês. E acrescentou: "Estou à espera que a vida me entregue o que é para mim."

Recorde as conversas de Maria Botelho Moniz com Daniel Oliveira e Júlia Pinheiro sobre o noivo nos vídeos acima e abaixo.