Maria Botelho Moniz tinha 29 anos quando viu o amor da sua vida morrer num trágico acidente de mota em março de 2014. A apresentadora namorava há 10 anos com Salvador Quintela, também de 29 anos, e tinha planos para casar em setembro, mas a vida trocou-lhe as voltas e o noivo acabou por morrer de forma inesperada.

Agora, seis anos após a tragédia, Maria diz estar pronta para voltar a apaixonar-se, admitindo estar "numa fase em que o amor é bem-vindo".

"Estou voltada para a vida e para o que a vida me der. Se a vida me der trabalho, eu trabalho. Se a vida me der amor, eu amo, mas trabalho ao mesmo tempo, porque nunca vou largar o meu trabalho", revelou à 'TV 7 Dias'. E acrescentou: "Estou à espera que a vida me entregue o que é para mim."

