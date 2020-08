Sharon Stone tem estado desolada. Depois da madrinha e avó morrerem de Covid-19, a atriz depara-se com outra situação semelhante: a sua irmã mais nova foi diagnosticada com o novo coronavírus e está a lutar pela vida no hospital. Além disso, Kelly Stone sofre de lúpus, uma doença auto-imune que causa inflamação nas articulações, pele e outros órgãos, o que a coloca numa categoria de alto risco.

A atriz voltou a lembrar os seguidores para a importância de usar máscara e publicou um vídeo no Instagram onde a protagonista é a irmã. Nas imagens pode-se ver Kelly a usar uma cânula nasal, que é usada para fornecer oxigénio, enquanto está deitada num hospital às escuras. "Peço que saibam que isto é real", disse.

"Por favor, faz isso pelas pessoas que amas, apoia mais testes, mais máscaras, exigindo que todos usem uma máscara", apelou, com uma respiração ofegante. E continuou: “Tu nunca, nunca te vais querer sentir assim. Eu prometo-te que eu só tenho amor no meu coração, é doloroso para as pessoas que não conseguem respirar”, rematou.

O marido de Kelly, Bruce, também está hospitalizado devido ao vírus.