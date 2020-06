Foi no podcast do comediante Brett Goldstein - Films to be Buried with - que Sharon Stone contou um episódio no mínimo insólito: o momento em que foi atingida por raio.

“Estava a colocar água no ferro de engomar. Com uma mão na torneira e outra no ferro, quando o nossopoço foi atingido por um raio que correu pela água. Eu fui levantada, atirada para o outro lado da cozinha e bati contra o frigorífico", recordou.

A atriz de 62 anos contou que desmaiou e acordou no hospital onde durante 10 dias fez eletrocardiogramas diariamente. "Os exames mostravam a presença de eletricidade no meu corpo. Foi um período muito estranho", revelou sobre a história que aconteceu há várias décadas quando ainda morava com a mãe.