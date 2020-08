Tommaso Boddi

Ao longo dos seus 62 anos, Sharon Stone tem tido muita sorte. A atriz explicou que a sua vida tem sido muito "louca" porque já lhe aconteceram acidentes muito estranhos, incluindo passar três vezes pelas chamadas experiências de quase morte.

"Eu tive o meu pescoço cortado a um milímetro da minha veia jugular quando tinha 14 anos, [quase] estrangulada pela corda do estendal", disse em entrevista ao The Sun. "Fui atingida por um raio e foi muito intenso. Eu estava em casa, tínhamos um poço. Estava a encher o ferro com água e estava com a mão na torneira. O poço foi atingido por um raio e saiu pela água. Eu estava dentro de casa e fui apanhada e atirada pela cozinha e bati no frigorifico. A minha mãe deu-me um estalo e trouxe-me de volta à vida", explicou.

"Foi como: 'Como é que vou morrer na próxima vez?' Provavelmente algo super dramático e maluco", contou.

Em 2001, a também produtora americana sofreu um derrame, deixando-a hospitalizada com uma hemorragia durante nove dias. Sharon tinha 1% de hipótese de sobreviver e disse que parecia que tinha levado um tiro na cabeça. Esteve em coma e passou por uma cirurgia de sete horas, mas para sorte dos seus familiares, amigos e fãs, a atriz está bem de saúde.