Cláudia Vieira partilhou mais uma vez um momento de grande cumplicidade entre as filhas Maria e Caetana. As meninas vestiram-se a combinar deixando os seguidores da atriz rendidos, mas não só.

Exibindo vestidos iguais, com padrão listado em tons de rosa, branco e vermelho, Cláudia Vieira e as duas meninas, mostram-se num momento de grande ternura, encantado desde logo os internautas. "Que delícia"; "Tão Lindas" ou "Uma foto tão bonita" pode ler-se entre os inúmeros comentários à publicação.

Mas não só. Também Pedro Teixeira, decidiu deixar uma mensagem de ternura, na caixa de comentários: um pequeno emoji em forma de coração.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Maria, de dez anos, é fruto do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira. Já Caetana, de sete meses, é fruto da atual relação do rosto da SIC com o João Alves.

“A minha relação é muito tranquila. Somos muito amigos um do outro. Temos uma filha em comum e isso faz-nos estar com muita proximidade sempre", garantiu a atriz da SIC numa entrevista em maio deste ano. Saiba mais aqui!