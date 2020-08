Instagram

Sara Matos e Pedro Teixeira estão juntos há cerca de cinco anos, mas só em setembro de 2017 tornaram a sua relação oficial, chegando de mãos dadas à festa de aniversário de Cristina Ferreira. Depois deste tempo é natural que os dois atores comecem a ter vontade de aumentar a família e esta quarta-feira, 22 de julho, em conversa com Manuel Luís Goucha no Você na TV!, revelou que isso poderá acontecer muito em breve. “Já pensamos nisso, não vai demorar muito. Gostava de ter um rapaz", confessou o ator e apresentador da TVI.

Nesta entrevista, Pedro Teixeira falou ainda da relação cúmplice que tem com a filha, Maria, de dez anos, fruto do anterior relacionamento com a também atriz Cláudia Vieira. "Maria tem dez anos, nem sempre posso estar com ela. Tem a casa da mãe, que definimos como a casa dela. A minha casa é a casa do pai. Passa mais tempo com a mãe", começou por explicar. “É muito protetora. Cuida do pai, pergunta se estou bem. Se te vê mais isolado, vai ter contigo e pergunta se estás bem. Tem muito amor dentro dela", adiantou o pai assumidamente babado.