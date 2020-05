Cláudia Vieira aceitou fazer parte de um conversa com a RFM , respondendo também a algumas perguntas de fãs. A Em direto, a atriz foi confrontada com uma questão sobre a relação atual que tem com o ex-companheiro, Pedro Teixeira.

"Eu e o Pedro tivemos uma relação de dez anos e temos uma filha em comum”, referindo-se à filha Maria, de dez anos, e que por isso, a pergunta surge com mais frequência.

“A minha relação é muito tranquila. Somos muito amigos um do outro. Temos uma filha em comum e isso faz-nos estar com muita proximidade sempre", garantiu a atriz da SIC.

Recorde-se que, no início do ano, o também ator falou de Cláudia Vieira no Maluco Beleza, podcast de Rui Unas. "Eu e a Cláudia temos uma relação especial, mesmo. Não é especial porque tem [a componente] amor, não é nada disso”, começa por dizer. “Nós damo-nos tão bem e temos uma filha que nos liga para a vida. Portanto, somos mesmo companheiros um do outro. E isso é especial", assegurou Pedro Teixeira em entrevista.

Cláudia Vieira e Pedro Teixeira terminaram um relacionamento de dez anos, em 2014, e têm uma filha, Maria, de nove anos. A atriz refez a sua vida ao lado do empresário João Alves com quem tem uma bebé, Caetana, e o ator da TVI namora com Sara Matos.