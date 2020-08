Foi em Sol de Inverno que nasceu Fatinha Maria, uma personagem interpretada por Luciana Abreu. Esta semana, a atriz da SIC acabou por, literalmente, levar a personagem para casa.

No vídeo que partilhou nas redes sociais, as filhas da atriz, Amoor e Valentine conheceram a personagem da mãe. Nas imagens acima, Luciana brinca com uma das meninas e deixa um aviso a si mesma nas redes sociais. “Só levo contigo porque amo as minhas sobrinhas ! Invejosa roubadora dos meus sonhos”, escreveu, vestindo a personagem do norte.