Instagram

“E as fotos dos vossos casamentos?”, escreveu Rodrigo Guedes de Carvalho nas redes sociais, na legenda de uma imagem captada no dia em que trocou alianças com a também jornalista da SIC Teresa Dimas.

>> RODRIGO GUEDES DE CARVALHO DEIXA FÃS ENCANTADOS COM DECLARAÇÃO DE AMOR QUE FAZ À MULHER

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de comentários divertidos e alusivos ao estilo dos noivos. “Que espetáculo. Parecem dois espiões”, “Que style! As minhas, não é para me auto elogiar, mas até estava bonita” ou “Quando se é BOSS não há mais nada a acrescentar”, lê-se entre muitos outros comentários.

>> RODRIGUES GUEDES DE CARVALHO MOSTRA O SEU LADO MAIS ROMÂNTICO: “AMAR PARECE COMPLICADO MAS NÃO É”

Rodrigo Guedes de Carvalho e Teresa Dimas casaram-se em segredo, pelo civil, a 17 de maio de 2008, depois de mais de uma década de vida em comum.