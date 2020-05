Instagram

Rodrigo Guedes de Carvalho foi uma das vozes mais assertivas desde o início da quarentena e, no Jornal da Noite, da SIC, passou mensagem importantíssimas acerca do distanciamento social necessário para evitar a propagação do novo coronavírus. E se nas redes sociais choveram elogios pela forma como se dirigiu aos portugueses houve também quem o acusasse de estar a aproveitar esta ocasião para ganhar protagonismo. Situação que o próprio comentou, como pode ler AQUI!

Agora, o pivô da SIC surpreendeu ao anunciar que a ia encerrar a sua página oficial no Facebook, deixando apenas o seu perfil pessoal ativo e prometendo, desde já, também uma ‘limpeza’ nesta conta. “Dizia Maya Angelou que não há nada mais trágico do que os jovens cínicos, que passaram diretamente de não saberem nada para não acreditarem em nada. Informo que vai apagar-se a minha página oficial neste cabaré. Ficarei apenas com este perfil pessoal, onde farei em breve uma limpeza à mobília. Depois logo se vê se é também para encerrar ou não. Mas na verdade vinha só celebrar isto: teremos Feira do Livro. Que boa notícia para um dos sectores mais prejudicados e esquecidos, um sector berço de civilização”, informou Rodrigo Guedes de Carvalho.