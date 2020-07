Tiago Caramujo

Embora seja cioso da sua vida privada, Rodrigo Guedes de Carvalho não se coíbe de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais alguns momentos mais íntimos. Esta terça-feira, 14 de julho, por exemplo, brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia de um momento romântico com a mulher, a também jornalista Teresa Dimas. “A almoçar com uma senhora casada”, brincou o pivô da SIC na legenda da imagem.

Rodrigo Guedes de Carvalho e Teresa Dimas comemoraram no passado mês de maio 25 anos de vida em comum.