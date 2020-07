Foi esta quarta-feira, 8 de julho, que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram, finalmente, as boas-vindas às filhas gémeas. O casal não podia estar mais feliz com o nascimento das pequenas Júlia e Alba e, por isso, o namorado da atriz decidiu assinalar este momento especial com uma declaração de amor dirigida às mulheres da sua vida.

"Sempre fomos unha e carne. Sempre lutámos para sermos pessoas “decentes”, um casal lutador e um amor genuíno. Hoje, sei que vamos fazer de tudo para sermos iguais como pais. Tu, Débora, vais ser uma fera, vamos defender sempre a tua família e incutir nestas nossas pirralhas os mesmos valores que fazem parte de ti. És uma força da Natureza, zero queixas, zero birras…Sempre atenciosa", começou por escrever na legenda de uma imagem em que Débora surge com as duas filhas.

>> Débora Monteiro revela como conheceu o namorado: "Meteu-se comigo pelo Facebook" <<

"Tive muita sorte. Conheço muitos que não tiveram a mesma sorte… Eheheheh..Como não sou muito destas modernices de declarações públicas, quero concluir dizendo que vos amo muito e no que depender de mim nunca vai faltar nada, principalmente amor e proteção. Estou aqui e daqui ninguém me tira. Sou o vosso pai e sou o teu homem. Débora, Júlia e Alba sou vosso", rematou.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há cerca de oito anos.

Reprodução Instagram, DR