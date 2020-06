Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro é uma grávida feliz e quis marcar de uma forma especial esta fase tão especial. A atriz, que vai ter duas meninas gémeas, fez uma sessão especial onde posou nua e celebrou o amor que sente neste momento.

No Instagram, fez questão de revelar alguns pormenores sobre esta sessão maravilhosa. "A vontade de fazer uma sessão fotográfica era muita, os contratempos da pandemia fizeram com que deixasse de acreditar que ia conseguir fazer. Chegaram as 30 semanas e a resposta do médico é que não posso fazer viagens, a hipótese de ir ao Porto fotografar com quem eu queria, já não ia acontecer", começou por contar.

"Mas o André Brito disse que eu não podia ficar sem estas recordações e veio ele a Lisboa. Fizemos as fotos na semana passada, às 33 semanas. Ontem, assim que as recebi a emoção apoderou-se de mim e chorei por amor, por felicidade e por saber que está tão próximo o dia em que vou conhecer as minhas filhas ❤️ Há imagens que ficam para sempre na nossa memória e estas já ninguém mas pode tirar", concluiu.

Nos comentários choveram elogios à fotografia que pode ver abaixo, entre eles: "QUE PERFEIÇÃO ♥️", "Linda", "Tão linda❤️", "Tão bonita".

Recorde que esta gravidez é fruto da relação amorosa que Débora Monteiro mantém com Miguel Mouzinho.

