Reprodução Instagram, DR

Prestes a dar à luz a duas primeiras filhas, Débora Monteiro completou 37 anos, esta quinta-feira, 18 de julho. Uma data que as melhores amigas da atriz não deixaram passar em branco, preparando assim uma surpresa para a atriz da SIC.

Através de vários vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver Débora Monteiro ser completamente surpreendida pelo seu grupo de amigas à porta de casa, quando se preparava para passear o cão, na companhia do namorado, Miguel Mouzinho. Devidamente protegidas com máscaras, com flores e um bolo nas mãos, e a cantar os parabéns, as amigas da atriz deixaram-na visivelmente emocionada.

"Obrigada a todos pelas maravilhosas mensagens. Foi um dia feliz, o meu companheiraço faz-me sempre sentir especial, mesmo que estejamos só os dois em casa. Mas sortuda como sou, ainda tive uma surpresa das minhas amigas bem mascaradas para me cantarem os parabéns durante o passeio do Bife", escreveu na sua página de Instagram.

Veja o momento no vídeo abaixo: