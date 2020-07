Gabriel Olsen

Naya Rivera saiu de casa esta quarta-feira, dia 8 de julho, para fazer um passeio com o filho, Josey, de quatro anos, no lago Piru, na Califórnia, mas desapareceu. As autoridades encontraram a criança sozinha num barco alugado que contou, segundo a TMZ, que a mãe saltou para água, mas não regressou.

Dias antes do do seu desaparecimento, a atriz de 33 anos deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais. "Independentemente do ano, circunstância ou luta, todos os dias em que estiveres vivo, é uma bênção. Aproveita ao máximo hoje e todos os dias. O amanhã não é uma certeza", escreveu na legenda da publicação onde surge sozinha.

As autoridades americanas americanas acreditam que a atriz de 'Glee' se tenha afogado por acidente e esteja morta.