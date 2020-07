Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 3 de julho, é um dia especial para Pedro Miguel Ramos. A filha mais nova do empresário, a pequena Caetana, celebra cinco anos. Uma data que o pai 'babado' fez questão de assinalar nas redes sociais com vídeo em que a menina surge a desembrulhar alguns dos presentes que já recebeu, com a sala decorada a rigor para a ocasião.

Recorde-se que a menina é fruto do casamento terminado do empresário com Fernanda Serrano. O ex-casal é ainda pai de Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, e Maria Luísa, de 12. Veja aqui a mensagem que atriz também dedicou à filha.