Foi em junho do ano passado que Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano anunciaram o fim do casamento. Ao fim de 15 anos de vida em comum, a atriz e o empresário decidiram seguir caminhos separados.

Entretanto, cerca de um ano depois a separação, Pedro Miguel Ramos falou sobre a sua nova rotina após o fim do casamento com Fernanda Serrano e até revelou estar "disponível" no que diz respeito ao campo amoroso.

"O Pedro tem uma vida perfeitamente normal", começou por dizer o empresário em numa conversa em direto com Teresa Guilherme no Instagram.

"Trabalho, tenho a minha família, divirto-me. Vivo bem. Estou bem, acho que se percebe isso [...] Sinto-me muito bem. Acho que não trocava este momento por outro. Sou bem resolvido [...] Tento ser feliz todos os dias e todos os minutos", acrescentou.

"Gosto muito da vida que tenho, estou muito realizado na vida profissionalmente", salientou.



Por fim, quando questionado por um espectador do direto se já tem pretendente, Pedro respondeu: "Estou disponível!"