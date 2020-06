Reprodução Instagram, DR

O mundo do espetáculo em Portugal ficou mais pobre. Pedro Lima morreu aos 49 anos. Segundo a SIC Notícias, o ator foi encontrado morto este sábado, 20 junho, na praia do Abano, em Cascais, depois do alerta ter sido dado às autoridades pelas 08h:00.

"A SIC lamenta profundamente o desaparecimento prematuro e chocante do ator Pedro Lima, um nome de referência da ficção nacional e um cavalheiro de sorriso fácil. Endereçamos as mais sentidas condolências aos filhos, à mulher, a toda a família, aos amigos e colegas de profissão. Que o amor do Pedro perdure para sempre em todos eles", lamentou a estação de Paço de Arcos em comunicado.

Ator desde a década de 1990, Pedro Lima é conhecido por ter participado em várias séries e telenovelas nacionais. Foi também atleta olímpico na modalidade de natação, por Angola, tendo representado o país em 1988 e 1992.

Pedro Lima deixa cinco filhos: João Francisco, de uma relação passada, e Emma, Mia, Max e Clara, do atual casamento com Anna Westerlund.