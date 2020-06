Instagram

Maria Luísa, uma das três filhas de Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano completa esta segunda-feira, 8 de junho, mais um ano de vida e os pais não perderam a oportunidade de lhe deixar mensagens carinhosas nas respetivas páginas nas redes sociais.

“Querida filha Maria, dizer-te que tenho um enorme orgulho em ti. O teu humanismo, a tua sensibilidade e forma de amar fazem de mim um pai muito feliz. Parabéns 💓!”, escreveu Pedro Miguel Ramos na legenda de uma fotografia onde, à semelhança do que já é habitual, podemos ver apenas parte do rosto da menina, e desfocado.

Já a atriz da TVI lembrou que esta filha foi quem a ‘salvou’, já que foi dois meses depois do seu nascimento que foi diagnosticada com cancro da mama, doença que ultrapassou com sucesso. “Faz hoje 11 anos, nasceste tu, meu Grande Amor! Obrigada pelo que nos vieste dar com os teus dons da Partilha, Bondade e Generosidade! És a minha Luz! Parabéns Maria Luísa... meu eterno bebé presente de Vida!🌸”, escreveu no Instagram.

Recorde-se que o ex-casal – anunciaram a separação no verão passado depois de 15 anos de vida em comum – tem mais três filhos: Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, e Caetana, de quatro.