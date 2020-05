Karwai Tang

O príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle comemoraram dois anos de casados no passada terça-feira, 19 de maio. A data foi assinalada de forma discreta, nomeadamente com o filho de ambos, Archie, de um ano, e a mãe da atriz, Doria Ragland, que também vive em Los Angeles, Estados Unidos, onde o casal agora se encontra instalado.

Pool

De acordo com a revista US Weekly, apesar das comemorações terem acontecido em casa e sem direito a jantar romântico num requintado restaurante por causa da quarentena, o neto de Isabel II ainda surpreendeu a mulher com um bonito presente. “O Harry surpreendeu a Meghan com um enorme bouquê de rosas e um anel, que ela adora", revela uma fonte citada pela publicação.

Já a antiga duquesa de Sussex optou por algo mais simbólico e caseiro: “A Meghan fez um cartão para o Harry, com uma linda e emocionante mensagem escrita à mão, onde expressou o seu amor”.