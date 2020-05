Reprodução Instagram, DR

No passado mês de abril o príncipe Harry e Meghan Markle mudaram-se temporariamente para uma mansão em Los Angeles onde estão rodeados de vizinhos famosos e devido ao novo coronavírus não puderam estar presentes no aniversario da rainha Isabel II, mas isso não impediu que falassem por videochamada.

De acordo com fontes, citadas pelo The Times, a monarca esteve à conversa com o casal e não deixou de reparar num pequeno pormenor no bisneto. A rainha de Inglaterra comentou as semelhanças entre Harry e o pequeno Archie, nomeadamente os cabelos ruivos do bebé.

A editora do jornal explicou ainda que a rainha não tinha visto o bisneto muitas vezes e, por isso, reparou nesse pormenor. Recorde-se que o menino completou um ano no dia 6 de maio e foram vários os fãs a ficar impressionados com as semelhanças entre o príncipe Harry e o filho.