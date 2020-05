Instagram

A família de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva aumentou no passado dia 20 de abril e agora, com os quatro filhos – Diana, Frederica, Carolina e Eduardo -, quando viajam precisam de seis dos sete lugares do seu carro, o que os obrigou a encontrar uma solução para transportarem os seus dois cães.

“Não é nenhuma executiva, mas não se queixam. Foram despromovidos do porta bagagem porque agora preciso dos 7 lugares”, explicou a apresentadora do Fama Show nas redes sociais, onde publicou uma fotografia que revela que os animais têm o conforto necessário para uma viagem tranquila.

Contudo, a publicação está a gerar polémica, com internautas a criticarem esta atitude de Carolina Patrocínio. “Você é que devia viajar assim...”, atira uma seguidora. E a apresentadora da SIC retorquiu: “Já viajei pior numa low cost”.

Esta troca de comentários deu origem a dezenas de comentários em defensa da profissional de televisão. “Santa ignorância!!! Sabe o que são transportes próprios para cães??? O da foto é um excelente exemplo, seguro e cómodo!!! Não se deve falar do que não se sabe!!!”, “Oh senhora.... ignorância tem limites... é uma transportadora própria para animais!”, “Há pessoas frustradas que gostam de se armar em espertas!!!!”, “Carolina Patrocínio, melhor comentário!! 1 ponto para si. ZERO p/ a outra senhora. É que Não há chá...!” ou “Pelo menos não ficam acorrentados ou fechados em casa sozinhos! Vão em família que é aquilo que eles são, família! E q bela família... Carolina Patrocínio, boas viagens!”, lê-se, entre muitos outros.

Houve ainda uma internauta a alertar para o facto dos animais correrem outro perigo: “Pouco respirável, além do calor horrível que tem feito, ainda levam com os gases de escape. Minha opinião!”. E a apresentadora do Fama Show também fez questão de esclarecer as dúvidas: “Sua opinião não fundamentada... Pois só é possível colocar esta caixa em carros que tenham o escape virado numa certa posição, precisamente por motivos de segurança”.

