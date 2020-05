Reprodução Instagram, DR

Carolina Patrocínio foi mãe há um mês mas ninguém diria. A silhueta que exibe mostra um físico invejável que continua a impressionar os fãs.

Esta sexta-feira, 22 de maio, a apresentadora da SIC partilhou na sua conta de Instagram um conjunto de fotografias onde surge com um vestido curto num tom verde-água e a típica máscara que agora faz parte do look de tantas figuras públicas.

"Pós-parto numa pandemia. Check", escreveu na legenda das fotografias que pode ver abaixo.

Nos comentários os seguidores voltaram a mostrar-se completamente impressionados com a forma física impecável de Carolina e não resistiram a comentar: "És incrivel!!!", "Wow incrível", "Uau", "Arrasou!", "Estás tão mas tão bem" - foram algumas das mensagens.

Recorde que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva foram pais do pequeno Eduardo no mês passado, veja aqui o momento.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR