Já terminaram os diretos de Bruno Nogueira que deixaram milhares de pessoas ‘presas’ ao Instagram todas as noites da quarentena e João Manzarra fez questão de elogiar publicamente esta ideia lançada pelo humorista para ocupar o tempo e que rapidamente se transformou num verdadeiro fenómeno.

“O Instagram imortaliza existências de uma aparência feliz onde o fracasso é um elemento ausente. Esta negação do real ficou exposta com o abalo da chegada da pandemia.

É neste lugar de carência do efémero e de autenticidade que o Bruno liga ao Markl. O vazio, acentuado pelo estado em que vivemos, começa a ser preenchido por inquietação, risos, choro, desabafos, zangas, amizade, expressões artísticas e um importante apontar de dedo ao ‘chico espertismo’. Um contraste de emoções que revela a imperfeição própria da vida. Era para este espaço de sinceridade que o Bruno nos foi convidando, a assistir e a participar, com a promessa de que tudo o que acontecia ficava ali. Olhos nos olhos, sem medo da palavra ‘cona’ ou da conjugação do verbo amar”, começou por escrever o apresentador da SIC.

“A proximidade estimulou a empatia e permitiu a satisfação de constatar que de perto ninguém é normal. Milhares de pessoas, cada uma à sua maneira, sentiram e aceitaram assim esta relação como uma nova espécie de amizade. Este campo de afecto do tipo cada um no seu quadrado, celebrizado por Sharon Acioly, também me tocou. O ‘Como é que o Bicho Mexe’ fez-me reencontrar a amizade com o Ljubomir, ver o meu brozaço Salvador a brilhar, voltar a deitar-me com a Jessica (risos), apaixonar-me pela ‘Aninhas’ da Inês, conhecer a gentileza do Lopes, a coragem da Bumba, o carácter bestial do Markl, a safadeza da Beatriz, a extravagância do Albano, levar as mãos à cabeça com o Quadros, esperar pela escolha do Pipão para me embalar no sono (aplauso extra pelas horas de preparação e execução emocionante) e, por fim, a alegria da improvisação com o extraordinário Bruno. Foi necessário quase um trabalho diário, de estratégia e resiliência para conseguir estar à altura, surpreendê-lo e, em casos extremos, ligar ao advogado”, acrescentou, referindo-se a algumas das celebridades que, ao longo das noites, se foram juntando às conversas improváveis.

“Uma partida de xadrez sem xeque-mate em que praticamente toda a comunicação acontecia na espontaneidade do directo. Mas o desafio de superação empurrava-me sempre para estados de felicidade. O ‘Bicho’ acabou por ser o melhor abraço que nesta altura, nós todos, poderíamos dar. Adoro-vos e ao Bruno também, mas isso ele já está careca de saber”, completou João Manzarra.