Instagram

Os diretos no Instagram de Bruno Nogueira têm feito muito sucesso nesta quarentena e João Manzarra já participou várias vezes. O humorista, em diversas ocasiões, brincou com o penteado do apresentador, dizendo que tinha “caracóis tipo anjinho” e desafiou-o a rapar e a deixar apenas “uma bandolete”.

Ora, esta terça-feira, 21 de abril, e depois de já ter dito várias vezes que não poderia fazê-lo por questões profissionais, Manzarra deixou os seus seguidores boquiabertos ao aceder ao pedido de Bruno Nogueira e adotar um visual no mínimo original.

Inicialmente, houve fãs as questionar se não se tratava apenas de uma caracterização, mas o apresentador d’ A Árvore dos Sonhos partilhou, já depois do direto na página Corpo Dormente, partilhou novas imagens do corte de cabelo e escreveu: “Todos os sonhos podem ser realizados. E delírios também meu querido amigo”.

Recorde-se que, numa destas conversas Bruno Nogueira, João Manzarra também confessou que, se se visse forçado a passar a quarentena em casa de Jessica Athayde, sua ex-namorada, os dois acabariam provavelmente por se envolver.