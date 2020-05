1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Após meses de distância, José Condessa e Bárbara Branco voltam a estar juntos. Em setembro do ano passado, o ator rumou ao Brasil para gravar a novela da Globo, Salve-se Quem Puder, tendo regressado antecipadamente a Portugal no final de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, desde então, o artista esteve a cumprir quarenta, no Alentejo, longe da amada.

Entretanto, tendo já cumprido o isolamento social, José Condessa pôde, finalmente, voltar a abraçar a namorada. Um momento que o ator fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais através de várias fotografias, numa data muito especial para o casal: o segundo aniversário de namoro, que se assinalou esta quinta-feira, 13 de maio.

Na caixa de comentários, e perante as muitas mensagens dos seguidores, Bárbara Branco fez ainda questão salientar de “O reencontro mais aguardado das redes sociais".

Recorde-se que o ator chegou a ser notícia no Brasil devido a um suposto romance com Juliana Paiva, atriz com quem forma par romântico na novela da Globo, Salve-se Quem Puder.