Desde que a Covid-19 alterou os hábitos dos portugueses, obrigando-os a ficar em casa, que as salas de espetáculo encerraram, deixando muitos profissionais do sector a viver em condições precárias. Foi precisamente sobre isso que Ruy de Carvalho, de 93 anos, refletiu nas redes sociais.

“Nem sei o que vos diga... A situação já não me toca directamente, mas é uma realidade para a maioria dos actores, produtores, técnicos,...mas também da música, do bailado... A situação que se está a viver é um descalabro para a maioria dos agentes culturais, para quem os apoios são praticamente nenhuns… Os teatros não vão conseguir abrir com as regras que todos devemos seguir...É impossível viver com uma sala só com 30, 40 ou 50 pessoas... Isto se as pessoas forem ao teatro”, começa por escrever o ator.

“E depois? Quem paga os compromissos que há para cumprir? Espero que alguém faça alguma coisa rapidamente... Se assim não for, a fome e a miséria serão uma realidade num dos sectores mais importantes... a cultura... e os artistas”, concluiu.