Ruy de Carvalho é um dos mais aclamados e queridos atores em Portugal. E o ator não deixou de transmitir a sua mensagem aos seguidores nesta fase conturbada pela qual estamos a passar.

Aliás, sendo parte integrante do grupo de risco devido à sua idade, Ruy de Carvalho admitiu estar bastante preocupado com a situação. Acrescentou ainda que se encontra resguardado em casa da filha e deixou uma força especial a todos os artistas do país.

"Estou em casa da minha filha, resguardado, pois este deve ser um momento para estar em família. Tenho 93 anos e já passei por uma Grande Guerra, guerras civis, pequenas e grandes , epidemias e alguns momentos difíceis. Estou preocupado.

Nunca pensei passar por uma situação tão grave...", começou por afirmar.

"Este é um vírus assassino, que teima em nos atacar. O meu conselho é para que fiquem em casa. Saiam apenas para fazer compras, sem açambarcar, para passear os vossos amigos de 4 patas e para ajudar quem possa precisar, pois nem todos são novos. Vamos vencer esta luta em conjunto", prosseguiu.

Por fim, declarou: "Todos os ARTISTAS esperam voltar o mais rápido possível ao trabalho, à televisão, ao cinema e aos palcos

e a vossa presença amiga é essencial. Todos somos importantes. Nunca se esqueçam disso".