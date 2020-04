Há 30 anos que Lili Caneças não cozinhava, mas teve que o fazer durante a quarentena. Esta semana, a socialite fez um agradecimento público nas redes sociais, mas José Carlos Malato não apreciou.

"Obrigada querido Pedro, as lulas recheadas estavam uma delícia. Há 1 mês e meio que me dás de jantar. A quarentena, para mim com o teu serviço de catering, tem sido muito mais fácil", partilhou Lili Caneças no seu Instagram.

»» Lili Caneças sobre 'reality shows' em que participou: "Ainda bem que a minha mãe morreu e não me está a ver fazer esta triste figura"

Mas a mensagem não agradou particularmente a José Carlos Malato. "Lili um pouco de contenção não lhe fazia nada mal, neste mundo em que vivemos. Há tanta gente a passar mal. Senti vergonha alheia com esta publicação. É demais.", manifestou o apresentador da RTP.

A resposta não tardou muito por parte de Lili Caneças. "Sempre gostei imenso de ti. Queres que tenha vergonha de pagar cinco euros por este prato? Mais barato só o McDonalds. Eu respeito a tua vida, o meu dinheiro ganhei-o, tal como tu...", atirou a socialite.