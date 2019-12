Instagram

Com o ano a acabar, José Carlos Malato fala da sua vida amorosa nos últimos meses e nos planos para o futuro. Em entrevista para a TV Mais, o apresentador da RTP contou que, apesar de não ter assumido nenhuma relação desde que se separou de João Caçador, em setembro de 2018, tem “namorado bastante”. “Aproveito as oportunidades que a vida me dá”, explicou ainda, antes de completar: “Não ter um namorado fixo ajudou-me a não depender emocionalmente de alguém, mas também não fecho a porta a um relacionamento. É uma nova visão da vida e do amor. Gosto mais. Não me deixa tão ansioso e na expectativa”.

Recorde-se que, recentemente, Malato também se mostrou tranquilo relativamente a um assunto que o perturbava: o afastamento da mãe por questões religiosas. Os dois conseguiram ultrapassar as diferenças, como o próprio revelou. Saiba mais aqui!

Instagram