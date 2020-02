Saltou do jet set português para os reality shows portugueses nos últimos 19 anos. Aos 75 anos, Lili Caneças falou sobre a experiência de participar em programas de televisão medíáticos e de como geriu esse dinheiro amealhado.

"Tive de fazer muitas figuras tristes, como reality shows para ganhar dinheiro. Nunca recusei um trabalho e acho que o trabalho em qualquer circunstância, seja qual forr, pode fazer-se sempre com credibilidade e dar-se a volta. Mesmo com coisas que, às vezes, eu dizia: 'ainda bem que a minha mãe morreu e que não me está a ver fazer esta triste figura'" recorda a socialite que adianta que hoje só faz o que lhe apetece e que não sente qualquer pressão aceitar um desafio qualquer.

Entrou em programas como O Bar da TV e Quinta das Celebridades e sobre os reality shows diz que entendia logo do que se tratavam. "Eram coisas que eu percebia que não eram nada interessantes, mas que tive de fazer para ganhar dinheiro. Tinha contas para pagar. Ganhei muito dinheiro, está no banco. Agora, se me roubarem o dinheiro todo do banco arranjo qualquer coisa. Não há problema. Não me preocupa nada.", assegurou.