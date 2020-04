Há muito que desejavam um quarto filho e o sonho já se concretizou. Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva foram pais pela quarta vez, esta segunda-feira, dia 20.

"Tenho estado à tua espera. Temos muitas coisas para fazer", escreveu o ex-atleta profissional de rugby na legenda naquela que é a primeira imagem com o filho Eduardo, ao colo, o primeiro rapaz do casal.

Veja aqui as primeiras fotografias do bebé, após o parto. Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Carolina Patrocínio com Gonçalo Uva. O casal é também pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de um.