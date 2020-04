Já nasceu o quarto filho de Carolina Patrocínio. A notícia foi dada pela apresentadora nas redes sociais .....

"Hoje nasceu o nosso quarto filho, de parto natural no Hospital da Luz. Com tão poucas horas de vida e já tão sortudo de ter nascido com saúde, num país sem guerra e numa família que o adora. Apesar de todo o caos que vivemos neste momento, dêem graças pelo que vos rodeia. Bem vindo Eduardo!", escreveu a apresentadora.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Carolina Patrocínio com Gonçalo Uva. O casal é também pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de um.

