RUI VALIDO

Após ter anunciado a quarta gravidez, Carolina Patrocínio esteve esta segunda-feira, 16 de dezembro, n'O Programa da Cristina. Numa conversa descontraída com Cristina Ferreira, a apresentadora do Fama Show começou por revelar que ela e o marido, Gonçalo Uva, já há muito tempo que tencionavam ter o quarto filho.

"Nós queríamos quatros filho já há bastante tempo e estávamos à procura do rapaz. Verdade seja dita, eu tenho três meninas. Eu sou a segunda de seis irmãs. A minha mãe nunca conseguir ter o rapaz", começou por contar.

Grávida de seis meses, Carolina Patrocínio explicou por que motivo deciciu anunciar a gravidez durante o último trimestre de gestação. "Eu não gosto de anunciar as minhas gravidezes de forma muito precoce, muito prematura. Aliás, desta vez nem foi minha intenção revelar já", referiu, reagindo, em seguida, às críticas de que tem sido alvo nas redes sociais, nomeadamente por praticar desportos radicais durante a gravidez.

"Eu vivo as minhas gravidezes de forma muito própria, consoante aquilo que eu me sinto confortável de fazer, naquilo que é o meu dia-a-dia normal. Muitas vezes implica atividades mais radicais, viagens. Eu não me privo de nada. Quando eu digo viver a gravidez de forma mais tranquila, é sob menos escrutínio. Acho que a partir do momento em que uma pessoa está á espera de bebé, de repente fica no foco. Saber que estou sob escrutínio cria-me uma maior ansiedade do que saber que estou grávida e viver a minha vida, fazer as minhas reportagens, as minhas viagens, ter as minhas aventuras. Não é a minha primeira gravidez e já tenho essa segurança de conhecer os meus limites e tem corrido tudo bem ", frisou.

"O facto de alguém ser diferente de nós não nos dá o direito de o agredir de alguma forma. Portanto, eu não acho estranho que uma mulher esteja, desde o início, de repouso porque acha que é melhor para a sua gravidez. Há muitas grávidas que têm descolamentos de placenta numa fase inicial e nem nunca sequer fizeram exercício. Estavam em casa, de uma forma sedentária, com um trabalho sedentária. Assim como eu não me pronuncio sobre esses casos, sinto-me desconfortável quando o fazem sobre mim. Portanto, eu acho que cada um deve reservar para si", rematou.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva já são pais de três meninas, Diana, de cinco anos, Frederica, de três, e Carolina, de um.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: