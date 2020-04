A trabalhar em casa, no Porto, junto da família, Maria Cerqueira Gomes partilhou imagens do treino que fez a partir de casa com Nilton Bala. A filha de 17 anos também fez o exercício.

"Não, nós não somos irmãs. Aqui é mãe e filha. Para quem não sabe, eu tive a Francisca com 19 anos", revela no vídeo acima, a apresentadora, enquanto espera pela chegada do famoso personal trainer.

Recorde-se que, recentemente, enquanto fazia um direto no Você na TV, a apresentadora foi surpreendida pelo filho mais novo.

“Isto hoje vai ser muito complicado porque tenho um pequeno João em versão peste aqui ao meu lado, portanto….”, começou dizer Maria Cerqueira Gomes, avisando que podia sofrer algumas interrupções no seu discurso, o que acabou mesmo por acontecer. Espreite aqui.