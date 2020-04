A trabalhar a partir de casa, no Porto, Maria Cerqueira Gomes fazia hoje um direto com Manuel Luís Goucha no Você na TV, e de forma inesperada, a apresentadora foi surpreendida pelo filho mais novo.

“Isto hoje vai ser muito complicado porque tenho um pequeno João em versão peste aqui ao meu lado, portanto….”, começou dizer Maria Cerqueira Gomes, avisando que podia sofrer algumas interrupções no seu discurso, o que acabou mesmo por acontecer.

"Mãe, mãe..” , disse a criança de dois anos, que acabou por sugir na imagem. A apresentadora pediu para que o filho estivesse calado e quieto, mas isso só aconteceu durante algum tempo, obrigando Maria Cerqueira Gomes a deslocar-se para outro ponto da casa.

Espreite o momento em vídeo aqui.

Reprodução/ TVI, DR