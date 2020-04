Reprodução Instagram, DR

Cerca de duas semanas após ter recebido alta hospital depois de ter sofrido um AVC isquémico, Dolores Aveiro encontra-se a recuperar junto da família.

Esta terça-feira, 7 de abril, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma nova fotografia nas redes sociais, mostrando-se otimista na recuperação e aproveitou para deixar uma mensagem de esperança numa altura em que o mundo vive uma pandemia

"Bom dia a todos. Mais um dia em casa mas com a graça de Deus. Tudo vai ficar bem", pode ler-se.

Recorde-se que foi na madrugada do passado dia 3 de março que a mãe de Cristiano Ronaldo deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido a um AVC isquémico.