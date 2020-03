Dolores Aveiro surpreendeu os fãs esta terça-feira, 31 de março, com a publicação que fez na sua conta de Instagram.

A mãe do craque português, que de momento se encontra na Madeira junto da família (ora recorde), publicou uma fotografia da neta Valentina, filha de Katia Aveiro.

Na publicação a bebé surge bastante contente e com um babete com a frase "Vamos ficar todos bem" inscrita, bem como um arco-íris - o símbolo de esperança face ao momento complicado que passamos.

"Vamos mesmo!!! ❤️ Beijos a todos com a inspiração do dia", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo, revelando ainda a grande inspiração do seu dia: a neta.

Reprodução Instagram, DR