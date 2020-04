Depois de uma semana à frente do Jornal da Noite, na SIC, Rodrigo Guedes de Carvalho troca agora por Clara de Souca, ficando durante este período em casa. Nas redes sociais, o jornalista, ao responder a uma seguidora, revelou há quanto tempo não vê os seus familiares.

"Cansado mas sem desistir. É como vos vejo também. Vamos a isto, um dia de cada vez", revelou o pivô da SIC numa imagem deste domingo, dia 5, na sede da Impresa, em Paço de Arcos.

»» Rodrigo Guedes de Carvalho comove portugueses com história que envolve um 'ursinho'

O jornalista fez questão de responder a muitos comentários nas redes sociais, entre eles, de uma seguidora no seu Instagram. “Obrigada Rodrigo, consigo, acredito no que ouço, nas informações que saem do ecrã. E sinto que vale a pena esperar mais um pouco para poder abraçar a minha mãe com 95 anos , que já não vejo há mais de um mês! A minha mãe, que apesar de não articular uma única palavra ainda me dá um miminho sempre que lho peço quando estou perto dela…que saudades! Espero que isto passe , para ir a correr abraçá-la, e aconchegar-me no seu colo”, escreveu a seguidora.

"Espero tanto que sim. Iremos a tempo. Não vejo os meus filhos e os meus pais há 3 semanas”, respondeu Rodrigo Guedes de Carvalho.